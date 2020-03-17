«Он погибал на «Фабрике звезд»»: Илона Броневицкая рассказала о травле сына

Телеведущая Илона Броневицкая в студии программа «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила о травле сына, известного музыканта Стаса Пьехи, на проекте «Фабрика звезд».

«Его то брали после кастинга на проект, то говорили, что он не нужен. Он погибал на «Фабрике звезд». Был преподнесен для всех как самый отрицательный персонаж. Но Стасик проявил себя мужественным человеком. Он взял ситуацию в свои руки. Игорь Крутой решил его оставить. А потом появился Виктор Дробыш, который ему помог». Илона Броневицкая

Как отметила певица, дочь Эрика ходила на все концерты брата во время проекта. Она громче всех за него болела. Поэтому ее даже не показывали по телевидению.