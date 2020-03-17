«Вон там Шейк стоит»: Ургант показал, как выглядит его шоу без зрителей

Тем не менее, зал программы не пустовал.

Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале теперь выходит без традиционных зрителей в студии. Эта временная мера была принята, чтобы предотвратить опасность распространения коронавируса во время записи эфира. И вечером 16 марта состоялся первый эксперимент.

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Однако, когда на сцену вышел Иван Ургант, телезрители все-таки услышали, как кто-то хлопает ему в ладоши.

«Это самые лживые аплодисменты, которые я слышал в своей жизни. Сейчас многое, что происходит в мире впервые. И в нашей передаче мы впервые снимаем ее без зрителей. Все, кого вы видите сейчас в студии, это сотрудники передачи. Их много, но мы не волнуемся, потому что никакой опасности нет, они находятся в постоянном интимном контакте, и так все передается достаточно быстро. Все необычно, но мы попробуем так пожить. Надеемся, что это скоро закончится и наши зрители скоро вернуться в зал. Ну а пока люди, которые писали шутки, покажут вам, как нужно смеяться над этими шутками по-настоящему», — сказал Иван.

Митя Хрусталев заявил, что ему тоже не хочется ради одной шутки в неделю «пилить» на метро из другого конца города в Останкино. Ургант заверил, что без соведущего программа будет уже не та. А также сообщил, что его коллеги из других программ Первого канала поддержали идею выходить в эфир без зрителей.

Чтобы немного компенсировать пустоту в зале, создатели шоу «Вечерний Ургант» между кресел поставили изображение Ирины Шейк.

«Вон там Ирина Шейк стоит. Сегодня она приехала к нам», — сказал Иван.

И предположил, что где-то в параллельной реальности у топ-модели тоже стоит картонный Ургант.