«Я полюбила другого»: Илона Броневицкая ушла от второго супруга

По словам певицы, они с композитором Юрием Быстровым что-то делали в своей жизни не так.

Певица и телеведущая Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим вторым супругом, музыкантом и пианистом Юрием Быстровым. От этого брака у нее родилась дочь Эрика.

«С Юрой стало в какой-то момент мне стало сложно. Мы прожили десять лет. Что-то мы делали, видимо, так, как не надо было делать. Юра писал аранжировки. Мы вместе путешествовали, давали концерты. Все было какое-то время прекрасно в наших отношениях». Илона Броневицкая

Как сказала звезда, она никогда не мечтала о богатом супруге. Все отношения были по любви. Однако в какой-то момент в ее жизни появился музыкант Евгений Тимошенков и она уже не могла быть рядом с Быстровым.