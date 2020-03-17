«Я полюбила другого»: Илона Броневицкая ушла от второго супруга

Певица и телеведущая Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим вторым супругом, музыкантом и пианистом Юрием Быстровым. От этого брака у нее родилась дочь Эрика.
«С Юрой стало в какой-то момент мне стало сложно. Мы прожили десять лет. Что-то мы делали, видимо, так, как не надо было делать. Юра писал аранжировки. Мы вместе путешествовали, давали концерты. Все было какое-то время прекрасно в наших отношениях».
Как сказала звезда, она никогда не мечтала о богатом супруге. Все отношения были по любви. Однако в какой-то момент в ее жизни появился музыкант Евгений Тимошенков и она уже не могла быть рядом с Быстровым.
«Я полюбила другого. С третьим мужем мы прожили 25 лет. Сейчас живем врозь, но общаемся. Вот буквально сегодня он мне утром что-то писал, а я ему отвечала. Я не знаю, почему мы расстались. Может, мне психолога надо было в свое время вызвать», — заметила Илона Броневицкая.