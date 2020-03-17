«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

«Таких массовых встреч не будет»: Алсу заговорила о карантине из-за коронавируса

Побывавшая на вечеринке Аллы Крутой поп-исполнительница поблагодарила виновницу торжества за возможность увидеться с близкими друзьями и коллегами по сцене.

«Таких массовых встреч не будет»: Алсу заговорила о карантине из-за коронавируса
Алсу и Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Алсу не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. Среди приглашенных гостей в одном из столичных банкетных залов были замечены Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Николай Басков, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Николай Цискаридзе и многие другие.

Примечательно, что супруга бизнесмена Яна Абрамова на торжестве оказалась за одним столиком с певицей Жасмин и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Алсу поблагодарила младшую сестру композитора за возможность повидаться с близкими друзьями и коллегами, высказавшись и о карантине на фоне распространения коронавируса. Так, на сегодняшний день в нашей стране было выявлено 93 случая инфицирования.

Певица Алсу, Жасмин и Татьяна Навка
Алсу, Жасмин и Татьяна Навка на вечеринке младшей сестры Игоря Крутого. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Несколько дней назад отметили юбилей прекрасной Аллы Крутой. Спасибо за праздник, положительные эмоции, за возможность встретиться в этой суматохе дней с друзьями и коллегами! В ближайшем будущем, я думаю, таких массовых встреч не будет и не должно быть! Давайте все вместе будем соблюдать известные меры предосторожности и беречь себя и своих близких! Всем крепкого здоровья, всего самого светлого и доброго!» — добавила певица.

Тэги

Алла КрутаяАлсуестественная красотаЖасминЗвездный стильИгорь Крутойкрасота вне возрастамода и стиль
Loading...