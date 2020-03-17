«Таких массовых встреч не будет»: Алсу заговорила о карантине из-за коронавируса

36-летняя Алсу не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. Среди приглашенных гостей в одном из столичных банкетных залов были замечены Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Николай Басков, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Николай Цискаридзе и многие другие.
Примечательно, что супруга бизнесмена Яна Абрамова на торжестве оказалась за одним столиком с певицей Жасмин и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
Алсу поблагодарила младшую сестру композитора за возможность повидаться с близкими друзьями и коллегами, высказавшись и о карантине на фоне распространения коронавируса. Так, на сегодняшний день в нашей стране было выявлено 93 случая инфицирования.
«Несколько дней назад отметили юбилей прекрасной Аллы Крутой. Спасибо за праздник, положительные эмоции, за возможность встретиться в этой суматохе дней с друзьями и коллегами! В ближайшем будущем, я думаю, таких массовых встреч не будет и не должно быть! Давайте все вместе будем соблюдать известные меры предосторожности и беречь себя и своих близких! Всем крепкого здоровья, всего самого светлого и доброго!» — добавила певица.