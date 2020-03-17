«Таких массовых встреч не будет»: Алсу заговорила о карантине из-за коронавируса

Побывавшая на вечеринке Аллы Крутой поп-исполнительница поблагодарила виновницу торжества за возможность увидеться с близкими друзьями и коллегами по сцене.

36-летняя Алсу не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого. Среди приглашенных гостей в одном из столичных банкетных залов были замечены Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Николай Басков, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Николай Цискаридзе и многие другие.

Примечательно, что супруга бизнесмена Яна Абрамова на торжестве оказалась за одним столиком с певицей Жасмин и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Алсу поблагодарила младшую сестру композитора за возможность повидаться с близкими друзьями и коллегами, высказавшись и о карантине на фоне распространения коронавируса. Так, на сегодняшний день в нашей стране было выявлено 93 случая инфицирования.