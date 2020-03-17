«Это универсальнейшее, коварное зло»: Броневицкая вспомнила, как спасала сына от наркотиков

Телеведущая Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как спасала своего сына Стаса Пьеху от наркотической зависимости. Долгое время певец находился на грани жизни и смерти.

«Я даже не думала, что он что-то употребляет. Я не знала какое-то время о его зависимости. Потом начала понимать после разговоров с ним, что-то происходит. Тогда его уже Эдита привезла в больницу. Он лежал в клинике. Нам стоило огромных трудов, чтобы Стасик пришел в себя. Потом у него снова случился срыв. Так бывает. Не дай бог кому-то это все пережить. Надо понимать, что это где-то рядом все с нами ходит». Илона Броневицкая

Как отметила певица, сейчас сын он очень силен в этой теме. Может помочь другим советом.

«Ему было страшно… В том числе и это его спасло. Нам удалось консолидироваться. Все были вместе с Эдитой в тот момент», — вспомнила Броневицкая.

Как она считает, о проблемах детей с наркотиками должна знать каждая мать.

«Об этом надо максимально знать. Говорить в школах. Это универсальнейшее, коварное зло», — заметила она.

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