Дочь Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет

Анна Заворотнюк перестала вести затворнический образ жизни из-за болезни матери — звезды сериала «Моя прекрасная няня». А недавно она сообщила подписчикам в Instagram, что мама пошла на поправку.

После отпуска в Италии девушка выглядит посвежевшей и отдохнувшей, а ее публикации в Сети полны оптимизма. Накануне она даже засветилась в Центре цифрового искусства Artplay Media, насладившись созерцанием картин Густава Климта и Леонардо да Винчи. Девушку сопровождала ее подруга Аня.

«Бесконечно люблю тебя, мой самый светлый человек в мире», — написала в stories Instagram Заворотнюк.

Анна поделилась в Сети беззаботным снимком со своей приятельницей, на котором обе выглядели счастливыми и расслабленными.

Напомним, ранее мы писали о мнении имидж-стилиста, который оценил один из актуальных образов Заворотнюк. Девушка составила трендовый аутфит из блузы с рукавами-буфами и классической блузы.