Марина Зудина: «Самая большая роскошь – это личное человеческое общение»

Вдова Олега Табакова подметила, что в современном мире люди все чаще контактируют в соцсетях, избегая тем самым личных встреч.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro вдова Олега Табакова высказалась о проблеме глобального одиночества. По словам актрисы, эта тема актуальна в любой стране, практически в любой точке земного шара. И причиной тому бурное развитие Интернета, появление всевозможных гаджетов. Марина Зудина подметила, что очень часто эмоции уходят в виртуальное общение.

Примечательно, что супруга ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» не стала скрывать, что еще около месяца назад сама завела личную страничку.

И на протяжении всего этого времени актриса ответственно отвечала на все комментарии, вступала в переписки с поклонниками. Однако по прошествии нескольких недель вдова Олега Павловича пришла к заключению, что вся эта история начала ее постепенно поглощать.

Зудина осознала, что в какой-то момент люди начинают черпать энергию не от живого общения, а именно от переписок, бесед на расстоянии. Подобное сильно опустошает, считает Марина. Знаменитость уточнила, что любая зависимость — это не про нее. Поэтому супруге Табакова без проблем удалось отвлечься от соцсетей.

«Если мы говорим о сегодняшнем дне, конечно, самая большая роскошь – это личное человеческое общение», — заверила актриса.

Самое важное и ценное, когда ты можешь встретиться с человеком и просто спокойно поговорить — не в СМС, не в переписках, не лайками в Instagram.

По словам Зудиной, люди постепенно разучиваются видеть друг друга. Становясь тем самым безэмоциональными и более холодными. Никакие деньги не заменят настоящих чувств, никакая переписка не заменит живого общения, уверена вдова Табакова.