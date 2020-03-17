«Он был мужем моей подруги»: Броневицкая вспомнила знакомство со вторым супругом

Певица Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве со вторым супругом. Она была замужем за музыкантом, композитором и пианистом Юрием Быстровым. От этого брака родилась дочь Эрика.

«Он был мужем моей подруги. Но я никого ни у кого не отбивала. Они уже расстались с моей подругой на момент нашего знакомства. Юра был очень музыкальным, руководителем на курсе. Его мама и папа ленинградцы. Он окончил консерваторию, хоровое училище. Он хороший человек, добрый, мягкий, кудрявый». Илона Броневицкая

Как отметила Броневицкая, вскоре после свадьбы у них с мужем родилась дочь Эрика. «Я хотела сделать свою семью счастливой. Мне хотелось, чтобы мужчина был для меня другом. Я искала в нем что-то родственное. Сын от первого брака Стас хорошо принял нового папу. Но ему еще не было тогда и двух лет. Потом Стасик уехал к Эдите, своей бабушке, а я отправилась на гастроли. Наверное, это было не лучшее решение. Все дети, как я считаю, повторяют ошибки своих родителей», — заметила Броневицкая, которую также воспитывала бабушка.

Она призналась, что ей было больно, что сын находится далеко от нее, но в то время это было фактически единственным возможным вариантом.