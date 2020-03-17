«Оставил в гримерке подснежники»: Стриженову растрогал сюрприз мужа

51-летняя телеведущая призналась, что потом весь день обнимала этот букет, вдыхая аромат цветов.

Говоря о супружестве, 51-летняя Екатерина Стриженова призналась, что они с мужем научились говорить не только комплименты, но и малоприятные слова. Разумеется, все замечания и возможную критику пара высказывает другу другу исключительно наедине. Иногда их споры проходят на повышенных тонах.

Так, супруги могут обсуждать искусство или политику. В такие моменты каждый может вспылить, однако подобные эмоциональные вспышки никак не отражаются на взаимоотношениях Екатерины и Александра.

Стриженова припомнила, что после премьеры фильма «Союз спасения» они с мужем доказывали друг другу свою позицию по декабристам, обратившись к книгам по истории. Телеведущая не сомневается, что с любимым человеком можно говорить на любые темы, даже волнующие и конфликтные.

При этом Екатерина заверила, что ей очень нравится, когда муж устраивает ей незначительные сюрпризы. Стриженова всегда благодарит избранника за любые проявления внимания.

К примеру, для того, чтобы порадовать жену, Александр завез в Останкино ландыши, оставив их в гримерной. Такой поступок растрогал знаменитость: артистка весь день обнимала букет и вдыхала аромат цветов, вспоминая о своей второй половинке.