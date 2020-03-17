«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

Светлана Ходченкова назвала себя исчезающим видом женщин

Ей очень приятно, когда мужчина за ней красиво ухаживает.

Светлана Ходченкова назвала себя исчезающим видом женщин
Ходченкова рассказала, какие мужчины ей нравятся/http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, какие мужчины ей нравятся. По ее словам, ей не составляет большого труда влюбиться в  представителя сильного пола.

При первой встрече, как сказала звезда, она обязательно смотрит на руки мужчины. Также обращает внимание на голос. Она считает, что полюбить можно мужчину с разными качествами. Главное, чтобы он оказался ее человеком. Особенно ей нравятся порядочные молодые люди с хорошим чувством юмора.

«Не могу сказать, что в паре я лидер, который все решает. Наоборот, этого мне хватает на работе. Я тот самый исчезающий вид женщин, которым приятно, когда мужчина ухаживает, открывает дверь».

Светлана Ходченкова

Как отметила актриса, в Сети часто задают ей вопросы о любимом человеке. Ходченковой советуют как можно скорее выйти замуж и родить ребенка. Она отметила, что не любит рассказывать о личной жизни и публиковать снимки в соцсетях на эту тему. Также она против, когда люди пытаются ей давать советы в вопросах любовных отношений, сообщает cosmo.ru.

Тэги

Светлана ХодченковаСветлана Ходченкова последние новости
Loading...