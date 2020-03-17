Светлана Ходченкова назвала себя исчезающим видом женщин

Ей очень приятно, когда мужчина за ней красиво ухаживает.

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, какие мужчины ей нравятся. По ее словам, ей не составляет большого труда влюбиться в представителя сильного пола.

При первой встрече, как сказала звезда, она обязательно смотрит на руки мужчины. Также обращает внимание на голос. Она считает, что полюбить можно мужчину с разными качествами. Главное, чтобы он оказался ее человеком. Особенно ей нравятся порядочные молодые люди с хорошим чувством юмора.

«Не могу сказать, что в паре я лидер, который все решает. Наоборот, этого мне хватает на работе. Я тот самый исчезающий вид женщин, которым приятно, когда мужчина ухаживает, открывает дверь».

Светлана Ходченкова