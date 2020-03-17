Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится на блондинке, похожей на Мороз

Молодой человек и его девушка уже подали заявления в ЗАГС.

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский решил во второй раз создать семью. Парень уже состоял в браке с коллегой по телестройке Екатериной Токаревой в 2012 году. Однако их семейная жизнь продолжалась всего полгода в постоянных скандалах и ссорах.

На сей раз мужчина надеется, что у него будет все иначе. Со своей избранницей по имени Дарья Венцеслав уже подал заявление в ЗАГС. 20 марта у них состоится свадьба.

«Наконец мы решились и сделали это!» – написал Венцеслав в личном блоге.

Как пишет «СтарХит», молодые не стали сильно раскошеливаться на свадьбу и приобрели бюджетные кольца всего за 30 тысяч рублей каждое. Гостей тоже позвали немного – около 50 человек. Часть из них – участники телешоу «Дом-2».

В Сети сейчас бурно обсуждают предстоящее бракосочетание и невесту Венца.