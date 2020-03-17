«Никогда не было кухонных драм»: Виторган заявил, что Собчак не мешает его роману с Нинидзе

Как отметил актер, бывшая жена даже отпустила сына на Кипр с ним и его новой пассией.

Актер Максим Виторган, у которого сейчас бурный роман с актрисой Нино Нинидзе, заявил, что бывшая жена, светская львица Ксения Собчак, не ставит ему в палки в колеса в новых отношениях.

К примеру, не так давно он и Нинидзе решили отдохнуть на Кипре. Причем с детьми от прошлых отношений. Нынешняя жена режиссера Константина Богомолова отпустила сына Платона с отцом.

«Никогда не было кухонных драм. Всегда все друг с другом нормально общались. Надеюсь, так будет и впредь». Максим Виторган

Между тем Нино Нинидзе вспомнила, как начинался их роман с Виторганом. Они познакомились на дне рождения актрисы Аглаи Тарасовой. Звезды после бурной вечеринки обменялись телефонами. Актер почти сразу улетел сниматься в проекте на Шпицберген. Переписывались они с помощью мессенджеров.

Как сказала актриса, для нее стало шоком, когда о романе узнали журналисты. В день раздавалось с десяток звонков. Нинидзе не понимала, почему чужие для нее люди задают столько беспардонных вопросов. Первое время она резко реагировала, а потом просто перестала отвечать, сообщает hellomagazine.com.