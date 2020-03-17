Загитова и Медведева из-за коронавируса не выступят на шоу «Россия, вперед!»

Золотой и серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева не выйдут на лед в рамках шоу «Россия, вперед!», которое должно было состояться 29 марта в Москве. Причиной отмены проекта стала эпидемия коронавируса.

Отметим, что в столице запрещены все мероприятия, где численность участников превышает 50 человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

На официальном сайте Федерации фигурного катания России в связи с этой новостью появилось сообщение, что шоу, которое очень ждали поклонники Медведевой и Загитовой, не состоится. В то же время в федерации считают, что здоровье зрителей и участников проекта в такой ситуации на первом месте. Всех фанатов фигуристок попросили отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

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Добавим, что в проекте «Россия, вперед», кроме Медведевой и Загитовой, планировалось участие еще одной фигуристки с именем. Это Алена Косторная, которая в этом году выиграла чемпионат Европы, сообщает «Спорт-Экспресс».