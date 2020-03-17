«В Бельгии роженицам предлагают анестезию и гипноз!»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Любовь Казарновскую обвиняет родной брат»
Лера Кудрявцева

«Ее пусть вычистит»: Гоген Солнцев нелестно отозвался о Боне, которая порадовалась коронавирусу

Сам фрик уехал в бункер на дачу, где собирается пережидать эпидемию.

«Ее пусть вычистит»: Гоген Солнцев нелестно отозвался о Боне, которая порадовалась коронавирусу
Солнцев осудил Боню за слова о коронавирусе/http://globallookpress.com/

Шоумен Гоген Солнцев осудил модель и телеведущую Викторию Боню. Ранее она заявила, что коронавирус, который постепенно захватывает весь мир, идет на пользу планете.

По ее словам, нет ничего страшного, если в результате пандемии человечество вымрет наполовину, очистив таким образом мир от ненужных людей. В адрес модели после этого полетели критические стрелы от подписчиков.

«Все сошли с ума от истерии коронавируса. Боня вообще ляпнула, типа хорошо, планету почистит от перенасыщения. Она дура, кажется? Её пусть вычистит. Мы, к сожалению, поддались всеобщей истерии и ушли всей семьей в самоизоляцию в бункер на дачу! Запаслись чистой дистиллированной водой, крупами и консервами. А вы как подготовились к зомби -апокалипсису?»

Гоген Солнцев

Отметим, что в мире количество заболевших коронавирусом движется неумолимо к отметке в 200 тысяч человек. При этом зафиксировано уже более шести тысяч смертей.

Тэги

Виктория БоняГоген СолнцевГоген Солнцев последние новостиНовости google
Loading...