«Ее пусть вычистит»: Гоген Солнцев нелестно отозвался о Боне, которая порадовалась коронавирусу

Сам фрик уехал в бункер на дачу, где собирается пережидать эпидемию.

Шоумен Гоген Солнцев осудил модель и телеведущую Викторию Боню. Ранее она заявила, что коронавирус, который постепенно захватывает весь мир, идет на пользу планете.

По ее словам, нет ничего страшного, если в результате пандемии человечество вымрет наполовину, очистив таким образом мир от ненужных людей. В адрес модели после этого полетели критические стрелы от подписчиков.

«Все сошли с ума от истерии коронавируса. Боня вообще ляпнула, типа хорошо, планету почистит от перенасыщения. Она дура, кажется? Её пусть вычистит. Мы, к сожалению, поддались всеобщей истерии и ушли всей семьей в самоизоляцию в бункер на дачу! Запаслись чистой дистиллированной водой, крупами и консервами. А вы как подготовились к зомби -апокалипсису?» Гоген Солнцев

Отметим, что в мире количество заболевших коронавирусом движется неумолимо к отметке в 200 тысяч человек. При этом зафиксировано уже более шести тысяч смертей.