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«Я очень сильно люблю тебя»: заразившийся коронавирусом футболист Гарай обратился к жене

Как отметил игрок, сейчас он чувствует себя хорошо.

«Я очень сильно люблю тебя»: заразившийся коронавирусом футболист Гарай обратился к жене
Гарай признался в любви супруге/https://www.instagram.com/ezequielgaray24/

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай в Instagram обратился к своей супруге. Напомним, что несколько дней назад у него был выявлен коронавирус, после чего футболиста изолировали от внешнего мира. Сейчас он находится в своем доме.

«Я очень сильно люблю тебя, моя любовь. Спасибо тебе».

Эсекьель Гарай

Ранее аргентинский футболист рассказывал, что чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает без особых симптомов. На опубликованной фотографии игрок общается с женой через стекло. При этом он в маске.

Отметим, что футболист играет на позиции центрального защитника. Сейчас он выступает за команду «Валенсия» из Испании. Кстати, он стал не единственным, кто заболел из этого клуба. Всего в «Валенсии» заразилось пять человек. К счастью, среди них не оказалось полузащитника сборной России Дениса Черышева. Всего в мире коронавирусом заразилось уже более ста семидесяти тысяч человек. Число умерших стремительно приближается к отметке в семь тысяч.

Тэги

АргентинаДенис ЧерышевиспанияФК "Валенсия"Эксекьель Гарай
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