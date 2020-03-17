«Я очень сильно люблю тебя»: заразившийся коронавирусом футболист Гарай обратился к жене

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай в Instagram обратился к своей супруге. Напомним, что несколько дней назад у него был выявлен коронавирус, после чего футболиста изолировали от внешнего мира. Сейчас он находится в своем доме.
«Я очень сильно люблю тебя, моя любовь. Спасибо тебе».
Ранее аргентинский футболист рассказывал, что чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает без особых симптомов. На опубликованной фотографии игрок общается с женой через стекло. При этом он в маске.
Отметим, что футболист играет на позиции центрального защитника. Сейчас он выступает за команду «Валенсия» из Испании. Кстати, он стал не единственным, кто заболел из этого клуба. Всего в «Валенсии» заразилось пять человек. К счастью, среди них не оказалось полузащитника сборной России Дениса Черышева. Всего в мире коронавирусом заразилось уже более ста семидесяти тысяч человек. Число умерших стремительно приближается к отметке в семь тысяч.