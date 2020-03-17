Тома Хэнкса с женой Ритой Уилсон выписали из больницы в Австралии

Актер Том Хэнкс, который снялся сразу в нескольких культовых картинах, и его жена Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусом, выписаны из больницы. Напомним, что они сейчас в Австралии.

Всего в клинике они находились на протяжении пяти дней. Сейчас Хэнкс и его любимая супруга живут в арендованном доме. Им необходимо выдержать двухнедельный карантин. Только после этого они смогут вернуться в США.

больше по теме Том Хэнкс и его супруга сообщили о заражении коронавирусом Звездный актер в эти дни находится в Австралии.

Актер рассказал, что соблюдает все меры предосторожности. Арендованное жилье они с супругой не покидают. Соблюдают режим полной самоизоляции.

Ранее актер рассказывал, что прилетел в Австралию для съемок фильма о музыканте Элвисе Пресли. В самый разгар работы над картиной он почувствовал себя плохо. К примеру, у его супруги несколько дней была небольшая температура. После этого они и решили сдать тест на коронавирус, который дал положительный результат, сообщает «Комсомольская правда».