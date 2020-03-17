«Катя совсем плоха»: пожилую жену Гогена Солнцева парализовало

Пожилая супруга фрика Гогена Солнцева, как сообщил шоумен, парализована. Она уже несколько дней прикована к инвалидной коляске. Как отметил экс-участник проекта «Дом-2», они с женой строили планы на будущее. Терешкович даже высказывала мысль, что хочет подарить молодому мужу наследника, как вдруг случилось несчастье.

«Катя совсем плоха. Два дня лежит обездвиженная. Ее парализовало. Прогнозы очень неблагоприятные. Она плачет. Просит вернуть ее к жизни». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, его судьбе не позавидуешь. Сначала ему приходило оттаскивать любимую жену от бомжей. Как известно, Терешкович много пила и вела асоциальный образ жизни. Теперь он катает любимую супругу в инвалидной коляске.

больше по теме Гоген Солнцев с женой обменяли все доллары на рубли Как заметил шоумен, времена сейчас очень нестабильные.

По словам Гогена Солнцева, он сделает все возможное, чтобы жена поправилась. При этом фрик отдает себе отчет, что он не Господь Бог и не может сделать так, чтобы супруга вернулась в один миг к нормальной жизни, сообщает «Собеседник».