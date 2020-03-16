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Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд для иностранных лиц 

Данное сообщение поступило от кабмина РФ.

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд для иностранных лиц 
Россия временно закрывает въезд для иностранцев из-за распространения коронавируса (Фото: Globallookpress.com)

По уточненным данным, начиная с 18 марта и по 1 мая включительно, Россия ограничит въезд иностранцев. Подобная информация поступила от кабмина, передает ТАСС. Однако данные ограничения не будут касаться сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, экипажей воздушных, морских и речных судов.

Ранее также сообщалось, что Кремлевский дворец на время приостанавливает проведение всех запланированных до 10 апреля мероприятий в рамках принятых мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу закрыть театры и кинотеатры для посещения, уточнив, что подобные действия едва ли возымеют желаемого эффекта. Так как люди продолжают пользоваться общественным транспортом и ездить в метро.

К слову, число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 93 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь пациентов инфицировались при контакте с другими заболевшими на территории страны. Отметим, что все госпитализированные были размещены в инфекционных боксах. При этом контактирующие с ними лица уже выявлены и проходят лабораторное обследование.

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