Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд для иностранных лиц 

По уточненным данным, начиная с 18 марта и по 1 мая включительно, Россия ограничит въезд иностранцев. Подобная информация поступила от кабмина, передает ТАСС. Однако данные ограничения не будут касаться сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, экипажей воздушных, морских и речных судов.

Ранее также сообщалось, что Кремлевский дворец на время приостанавливает проведение всех запланированных до 10 апреля мероприятий в рамках принятых мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу закрыть театры и кинотеатры для посещения, уточнив, что подобные действия едва ли возымеют желаемого эффекта. Так как люди продолжают пользоваться общественным транспортом и ездить в метро.

К слову, число заразившихся коронавирусом в Москве возросло до 93 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь пациентов инфицировались при контакте с другими заболевшими на территории страны. Отметим, что все госпитализированные были размещены в инфекционных боксах. При этом контактирующие с ними лица уже выявлены и проходят лабораторное обследование.