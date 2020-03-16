«Теперь я спокоен»: Тарасов и Костенко поделились снимками с крещения младшей дочери

Дмитрий Тарасов обрел счастье с Анастасией Костенко вскоре после развода с Ольгой Бузовой. У влюбленных подрастает полуторагодовалая дочь Милана. А в феврале модель снова стала мамой. Она подарила футболисту еще одну девочку — Еву. Девушка не сразу привыкла к тому, что теперь нужно заботиться о двух детях. Однако она справляется со своими обязанности.

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И вот 16 марта Тарасов и Костенко покрестили маленькую дочку. В соцсети пара поделилась снимками из храма. Футболист облачился в костюм по такому случаю. Правда, из-за травмы ноги ему пришлось маскировать гипс. Его возлюбленная восхитила всех в шифоновом платье миди с гороховым принтом. Ее голову покрывал белый платок. Милана тоже была на таинстве, она выглядела не менее стильно, чем мама, в сером платье с многослойной юбкой.

Малышка Ева вела себя спокойно во время поездки в храм и на руках у своих крестных родителей. Ими стали друг Дмитрия футболист Алексей Миранчук и подруга Анастасии Диана Щербакова. Примечательно, что у старшей наследницы пары крестным тоже является Миранчук, но не Алексей, а его брат-близнец Антон.

«Сегодня покрестили самую младшую доченьку. Теперь я спокоен и поздравляю крестных с новой ответственностью — духовным воспитанием Евы. Я в любом случае всегда рядом и никогда не дам в обиду», — написал Тарасов. «Будь счастлива, моя милая! Мы с папой и твоим Ангелом Хранителем всегда рядом», — присоединилась Костенко.

Многие поклонники поздравили пару и восхитились красивой семьей. Сразу после таинства супруги вернулись домой, где устроили торжество. особняк они украсили воздушными шарами, а потом собрались с близкими за столом. По такому случаю был испечен нежный торт с именем Евы.