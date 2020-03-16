Умер сооснователь рок-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

16 марта в Петербурге было найдено тело умершего сооснователя легендарной отечественной рок-группы «Гражданская оборона» Константина Рябинова, известного в музыкальных кругах как Кузя УО. Об этом сообщает питерское издание Фонтанка.ру со ссылкой на подругу артиста Ксению Кислицину.

Она рассказала журналистам, что пыталась попасть в запертую квартиру, в которой проживала с 55-летним мужчиной, но он ей не открывал. Когда же, наконец, женщине удалось войти внутрь, выяснилось, что Константин скончался.

Ксения уточнила, что у музыканта не было серьезных заболеваний. Причина смерти пока не ясна, так как еще не поступили результаты вскрытия.

Гитарист Рябинов родился в Омске, он играл вместе с Егором Летовым еще в группе «Посев», которая была основана до «Гражданской обороны». Знаменитый «Гр.Об.» музыканты создали в 1984-ом, но через год Константина призвали в армию. Через несколько лет он вернулся в состав группы и принял участие в записи большинства альбомов. В 1999 году музыкант ушел из группы и занялся собственным творчеством.

Помимо «Обороны», он играл еще во множестве других коллективов, писал стихи и картины.