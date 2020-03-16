«На тему рождения еще одного ребенка с женой не шутим»: Кучера высказался о пополнении в семье

Как отметил телеведущий, ему не хочется становиться еще раз отцом, будучи уже по возрасту почти дедушкой.

Телеведущий и актер Оскар Кучера в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей семье.

Как известно, у него пятеро детей. Многодетный отец сейчас счастлив в третьем браке с юристом Юлией.

«Мы с женой даже не шутим на тему рождения еще одного ребенка. Не хочется становиться еще раз отцом, уже будучи почти дедушкой. У меня сейчас все прекрасно с женой Юлей. Я вообще однолюб на самом деле. Просто долго искал в этой жизни свою вторую половинку. Я считаю, что нужно вначале нагуляться, а потом строить семью. Я искренне завидую людям, которые сразу находят любимого человека и остаются с ним на всю жизнь». Оскар Кучера

Как отметил Кучера, он прекрасно готовит. Артист даже выпустил книгу о еде. Правда, к плите сейчас подходит нечасто из-за сильной занятости.