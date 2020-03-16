В России вступил в силу запрет на проведение международных спортивных мероприятий

Все больше новостей поступает об эпидемии коронавируса. Но если раньше информация касалась прежде всего зарубежных стран, то сейчас власти вводят все больше мер для предотвращения распространения болезни по России.

С 16 марта в столице запрещены все массовые уличные мероприятия, а в помещениях нельзя собираться в количестве более 50 человек, такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Запреты действуют до 10 апреля.

Кроме того, министерство спорта отменяет проведение всех международных мероприятий на территории России, начиная с 16 марта и вплоть до особого распоряжения. Также сегодня всем кинотеатрам страны было рекомендовано не продавать более 150 билетов на один сеанс, а также увеличить время для санитарной уборки помещений и стараться продавать билеты так, чтобы между зрителями оставались пустые места.

Напомним, 16 марта в России произошел рекордный скачок числа заболевших коронавирусом COVID-19. Если в воскресенье, 15 марта, пострадавших было всего 63 человека, то уже в понедельник их стало 93.