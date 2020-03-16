Это здорово: перенесший инсульт Носков после концерта сам покинул сцену

Это второе выступление артиста на сцене после удара.

Накануне знаменитый исполнитель хитов «Паранойя» и «Это здорово» Николай Носков выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Это был его второй выход на сцену после перенесенного два года назад инсульта.

Как и в первом своем выступлении в декабре прошлого года, артист исполнял свои старые и новые хиты, сидя на стуле. Правая рука звезды была обездвижена, микрофон он держал в левой.

Помогали на сцене Носкову певцы Наргиз и Александр Иванов. В конце выступления под крики браво и бурные овации артист встал и самостоятельно покинул сцену, поддерживаемый помощниками.

Музыкант Александр Иванов в личном аккаунте в Инстаграм разместил видео, в котором показал, как вставшие зрители в зале поют вместе с Носковым его популярную композицию «Это здорово».

Как пишет Собеседник.ru, близкие и родные 64-летнего Николая Носкова уверены: сцена и зрители по-настоящему лечат певца. После того ,как он возобновил творческую деятельность, в его восстановлении наблюдается значительный прогресс.