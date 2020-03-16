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Из-за коронавируса в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыли все кинотеатры и бары

Местные власти пытаются сдержать распространение заразы.

Из-за коронавируса в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыли все кинотеатры и бары
На какое-то время американские мегаполисы остались без кино. Фото: globallookpress.com

Городские власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса закрывают все кинотеатры, бары и прочие развлекательные заведения, чтобы замедлить распространение коронавируса. Заразная болезнь распространилась уже на все штаты США, и число зараженных угрожает вырасти, если не принять суровых мер.

Призывы оставаться дома и избегать скопления людей не подействовали на жителей двух крупных американских мегаполисов, поэтому их мэры приняли решение временно закрыть все места, где люди могут собираться вместе в закрытом пространстве.

15 марта градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио и его коллега в Лос-Анджелесе Эрик Гарсетти объявили в соцсетях о беспрецедентных мерах предосторожности.

«Вирус может быстро распространяться благодаря тесному взаимодействию жителей Нью-Йорка в ресторанах, барах и местах, где мы сидим близко друг к другу. Мы должны разорвать этот цикл. Завтра я подпишу распоряжение, ограничивающее рестораны, бары и кафе только доставкой еды», — сообщил в Twitter господин де Блазио.

Обозначенный документ также закроет ночные клубы, кинотеатры, театральные и концертные площадки. Приказ вступит в силу 17 марта, в 9:00 по местном времени.

В Лос-Анджелесе такие меры приняты с полуночи 15 марта. Мэр города отметил, что ограничения вводятся до 31 числа, и призвал горожан не сметать все продукты с полок, так как магазины и продуктовые базы не будут закрыты.

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