Из-за коронавируса в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыли все кинотеатры и бары

Городские власти Нью-Йорка и Лос-Анджелеса закрывают все кинотеатры, бары и прочие развлекательные заведения, чтобы замедлить распространение коронавируса. Заразная болезнь распространилась уже на все штаты США, и число зараженных угрожает вырасти, если не принять суровых мер.

Призывы оставаться дома и избегать скопления людей не подействовали на жителей двух крупных американских мегаполисов, поэтому их мэры приняли решение временно закрыть все места, где люди могут собираться вместе в закрытом пространстве.

15 марта градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио и его коллега в Лос-Анджелесе Эрик Гарсетти объявили в соцсетях о беспрецедентных мерах предосторожности.

Nightclubs, movie theaters, small theater houses, and concert venues must all close. The order will go into effect Tuesday, March 17 at 9:00 AM.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 16, 2020