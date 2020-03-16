«Я ушла в какой-то протест»: Илона Броневицкая ненавидела мать, которая бросила отца

Певица и телеведущая Илона Броневицкая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что в ее жизни был период, когда она люто ненавидела мать знаменитую исполнительницу Эдиту Пьеху. Дело в том, что родительница в какой-то момент полюбила другого мужчину и ушла от ее отца композитора Александра Броневицкого. Отметим, что и во втором браке с капитаном КГБ Геннадием Шестаковым счастья она не нашла.

«Я жила все детство с бабушкой, как это часто бывает у артистов. Более того, перед моим рождением случилась какая-то договоренность. Бабушка попросила меня назвать Илоной и мать согласилась. Бабушка всю жизнь жила там, где жил дедушка. Она окончила ленинградскую консерваторию. Всю войну ездила с гастролями». Илона Броневицкая

По словам звезды, развод родителей в 14 лет стал для нее болезненным ударом. «При этом я никогда не видела, чтобы они ссорились. Я жила в спокойном мире. Отец очень сильно любил мать. Все свои песни он посвящал ей. Папа был всегда очень модный. Мой отец был как раз стилягой», — сказала она.

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Илона Броневицкая добавила, что с мамой начались ссоры. «Я ушла в какой-то протест. Спорила с мамой, которая даже поднимала на меня руку. Эдита сейчас говорит, что была не права. Она поспешила с разводом. Я специально делала маме больно. Была на стороне отца и бабушки. Мои мир тогда развалили. Я была жестока, молода, глупа. И делала все так, как считала нужным. Если бы отец был жив, то они был наверняка поддерживали с Эдитой отношения. Того человека, к которому ушла мать, я его ненавидела и мысленно расчленяла. Потом я поняла, что он неплохой парень», — заметила Илона Броневицкая.