«Если не полечу, то погибну»: Николь Кузнецова боится ехать в «коронавирусную» Германию

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ей кровь из носа нужно в ближайшее время попасть в Германию.

Как известно, у нее серьезные проблемы со здоровьем. Каждые три месяца девушке делают операцию из-за опухоли в горле. Лечение обходится в кругленькую сумму — 500-700 тысяч рублей. Деньги, как она отметила, Николь собирает всем миром.

«У меня врожденное онкологическое заболевание. Такое ощущение, что багет на голове. Мне надо лететь в Германию. Если не полечу, то погибну. Но если поеду, то могу заразиться. Германия на втором месте в Европе после Италии по распространению коронавируса». Николь Кузнецова

Как отметила Николь Кузнецова, до Германии она будет добираться через другие страны на машине. Передвигаться придется исключительно в маске. Другого выбора у звезды проекта «Битва экстрасенсов» просто нет.