«Я мамино платье надела»: дочь Вербер произвела фурор на московской вечеринке

Дочь Аллы Вербер Екатерина побывала на вечеринке, посвященной дню рождения Аллы Крутой, жены известного композитора. Из-за коронавируса бизнес-леди пришлось остановиться в Москве всего на одни сутки. Однако и этого короткого времени хватило, что произвести неизгладимое впечатление на местную публику.

По словам девушки, она планировала пробыть в столице России 10 дней, но узнав, что границу с Украиной закроют в течение 48 часов, ей пришлось сократить отпуск до 24 часов. Напомним, в Киеве у девушки и ее мужа бизнес.

«Все планы на отпуск мгновенно рухнули, мне не хотелось остаться на долгое время вдалеке от своей семьи. Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться в Киев. У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в 7 утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт. Я счастлива, что успела увидеть многих друзей!» — рассказала она в личном блоге.

На празднике звезда предстала в роскошном бархатном платье по фигуре, которое когда-то принадлежало ее маме Алле Вербер.

«Ура, я мамино платье сегодня надела», — сказала Екатерина.

Наряд звезды произвел настоящий фурор на празднике. Самодостаточное платье с орнаментом бизнес-леди сочетала с длинными серебристыми серьгами, не усложняя его лишними аксессуарами и деталями.