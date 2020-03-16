Джиган вышел из реабилитационной клиники

Джиган уехал из реабилитационной клиники в Майами. Означает ли это окончание лечения – до конца неизвестно. Однако некоторые его поклонники решили, что именно так, хотя кое-кто удивлен столь скорому выздоровлению многодетного отца.

Такие выводы люди сделали, посмотрев его stories Instagram. На кадрах Джиган едет на заднем кресле автомобиля в неизвестном направлении. Как-либо комментировать этот сюжет рэпер не стал.

Напомним, недавно артист попал в рехаб (клиника для зависимых людей). Ходили слухи, что определила его туда жена Оксана Самойлова после того, как Джиган распустил руки. Говорили также, что блогер собирается с ним разводится. Однако девушка опровергла часть этой информации. В частности, она заявила, что никто ни на кого руки не поднимал, расставаться с мужем она не собирается. И даже напротив – планирует помочь ему выйти из сложной ситуации. Этот поступок оценили далеко не все фолловеры Самойловой. Хейтеры обвинили ее в слабохарактерности и излишней любви к деньгам.