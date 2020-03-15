«Тут даже на манекенах маски»: Лика Стар рассказала, что творится в «коронавирусной» Италии

Певица Лика Стар в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что творится в Италии. Как известно, в Кальяри у исполнительницы дом, где она проживает с детьми и мужем. Италия оказалась страной в Европе, где на данный момент больше всего больных коронавирусом.
«Народу вообще на улицах нет. Но я стараюсь не падать духом. Если выходим на улицу, то обязательно одеваем маски и перчатки. Все сидят по домам и это не шутки. Тут даже на манекенах маски. Выхожу только на улицу за продуктами».
Интересно, что ведущая программы Лера Кудрявцева не так давно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где отдыхала с мамой. В этой стране на данный момент больше восьмидесяти человек заболели коронавирусом.
«В Эмиратах истерики нет. В масках ходят люди, но таких мало. На пляжах стало, конечно, меньше народа. Поток туристов в разы упал. В аэропортах все ходят в масках. Кругом стоят антисептики», — заметила Лера Кудрявцева.