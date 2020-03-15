«Тут даже на манекенах маски»: Лика Стар рассказала, что творится в «коронавирусной» Италии

Певица Лика Стар в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что творится в Италии. Как известно, в Кальяри у исполнительницы дом, где она проживает с детьми и мужем. Италия оказалась страной в Европе, где на данный момент больше всего больных коронавирусом.

«Народу вообще на улицах нет. Но я стараюсь не падать духом. Если выходим на улицу, то обязательно одеваем маски и перчатки. Все сидят по домам и это не шутки. Тут даже на манекенах маски. Выхожу только на улицу за продуктами». Лика Стар

Интересно, что ведущая программы Лера Кудрявцева не так давно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где отдыхала с мамой. В этой стране на данный момент больше восьмидесяти человек заболели коронавирусом.

«В Эмиратах истерики нет. В масках ходят люди, но таких мало. На пляжах стало, конечно, меньше народа. Поток туристов в разы упал. В аэропортах все ходят в масках. Кругом стоят антисептики», — заметила Лера Кудрявцева.