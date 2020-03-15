Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после операции

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обозначил сроки возвращения на поле. Как известно, не так давно во время тренировочного сбора своей команды он получил перелом малой берцовой кости. Причем повреждения ему нанес игрок его команды. Тарасов на партнера по «Рубину» зла не держит, понимая, что это был обычный игровой эпизод.

«Три недели назад, в середине февраля, в Италии было все спокойно. Я прилетел в эту страну на операцию. Врач, который ранее мне делал операцию, очень удивился, когда меня увидел. У меня случился перелом малой берцовой кости. Через три месяца можно будет играть». Дмитрий Тарасов

Как отметил футболист, когда он прилетел в Россию, то прошел проверку на тепловизоре. Все было спокойно и не так страшно, как сейчас.

«Уже 23 марта мне нужно лететь в Италию, чтобы снимать гипс. Но на данный момент — это нереально. Я созванивался с врачом. Хирург сказал, что прилетать у меня не получится», — заметил футболист, который за свою карьеру, как он сказал, перенес уже 12 операций.

На данный момент в мире зарегистрировано 162 505 случаев. 6 068 смертей, 75 968 — выздоровели. Италия является страной, где больше всего в Европе выявлено случаев заболевания коронавирусом.