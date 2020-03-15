Николай Трубач два года назад переболел коронавирусной пневмонией

Музыкант Николай Трубач в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что два года назад перенес коронавирусную пневмонию. Долгое время он находился на грани жизни и смерти.

«Я вообще пять раз болел пневмонией в своей жизни. Одна из них была коронавирусная. Это случилось два года назад. Их на самом деле много разновидностей существует. Могу сказать, что это ужасная вещь. При коронавирусной пневмонии кажется, что ты одновременно сломал все ребра. Боль страшная. У меня усохла нижняя часть легкого». Николай Трубач

Как отметил исполнитель, в конце девяностых годов, когда у него случилась первая пневмония, томографов в Москве почти не было. «За год меня облучили 26 раз. Лечение пневмонии требует огромного терпения», — сказал исполнитель.

Певец отметил, что пневмония развивается мгновенно. «Я был на гастролях в Баку. У жены был день рождения. Вечером все было хорошо, а утром я уже не мог пошевелиться. Потом неделю провёл в реанимации. Причем не было кашля и температуры», — заметил Николай Трубач.