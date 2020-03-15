Каннский фестиваль под угрозой из-за коронавируса

Будет ли проведено одно из главных кинособытий года, станет известно в середине апреля.

Каннский фестиваль 2020 года может быть отменен из-за коронавируса. Важное событие в мире кино запланировано на 14-20 мая в Франции, однако общая ситуация с заболеванием в Европе и Америке не дает уверенности в том, что массовое мероприятие состоится. Такие крупные фестивали, как SXSW (Техас, с 13 по 20 марта) и Tribeca (Нью-Йорк, с 15 по 26 апреля) уже были отменены.

Как передает издание The Independent, Каннский фестиваль еще не отменен, подготовка к нему идет, но инсайдеры не питают надежд, что он все-таки пройдет во время или после пандемии. Организаторы должны принять официальное решение до 15 апреля, когда должна быть объявлена полная программа мероприятия.

«Будет сложно, если вообще невозможно, выбрать фильмы из Китая, Ирана и так далее, зная, что их актеры не могут перемещаться между странами», — сказал официальный представитель фестиваля.

И все же надежда есть, если к маю число заболевших существенно снизится.

«Франция справится с коронавирусом, если будет ответственной», — заявил на днях президент страны Эмманюэль Макрон.

По свежим данным, число заразившихся в мире превысило 150 тысяч человек, однако половина заболевших уже выздоровела.