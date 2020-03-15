«Недалекие»: бывший муж Бузовой встал на защиту Терешковой

Футболист Дмитрий Тарасов уверен, что воспитанные люди никогда не позволили бы себе «писать гадости» в адрес 83-летней женщины.

Бывший муж Ольги Бузовой — 32-летний Дмитрий Тарасов — встал на защиту Валентины Терешковой после критических отзывов в адрес первой женщины-космонавта и по совместительству депутат Госдумы. На личной страничке микроблога избранник модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко обратился к верным почитателям, заверив, что он не собирается обсуждать «правильно или не правильно» сказала Терешкова. Футболист уточнил, что не хочет разбирать ее личную позицию, но вместе с тем, не может оставить без внимания то, как хейтеры «набросились» на 83-летнюю женщину, которая к тому же является Героем Советского Союза.

«Писать гадости в ее адрес в Интернете, зная, что она не ответит. Да это просто какими недалекими лицемерами надо быть», — сетовал Дмитрий.

Тарасов раскритиковал всех тех, кто в грубой форме отозвался о первой женщине-космонавте в Интернете. По словам футболиста, эти люди повели себя крайне некрасиво, продемонстрировав свою невоспитанность. Бывший супруг поющей телеведущей заверил, что Терешкова навсегда останется в истории и этот факт не изменит ни критика, ни те резкие фразы, которые позволяли себе обыватели.

Еще 10 марта во время одного из выступлений Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Слова депутата вызвали бурную реакцию в соцсетях.