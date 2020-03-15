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«Недалекие»: бывший муж Бузовой встал на защиту Терешковой

Футболист Дмитрий Тарасов уверен, что воспитанные люди никогда не позволили бы себе «писать гадости» в адрес 83-летней женщины.

«Недалекие»: бывший муж Бузовой встал на защиту Терешковой
Дмитрий Тарасов (Фото: Globallookpress.com)

Бывший муж Ольги Бузовой — 32-летний Дмитрий Тарасов — встал на защиту Валентины Терешковой после критических отзывов в адрес первой женщины-космонавта и по совместительству депутат Госдумы. На личной страничке микроблога избранник модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко обратился к верным почитателям, заверив, что он не собирается обсуждать «правильно или не правильно» сказала Терешкова. Футболист уточнил, что не хочет разбирать ее личную позицию, но вместе с тем, не может оставить без внимания то, как хейтеры «набросились» на 83-летнюю женщину, которая к тому же является Героем Советского Союза.

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов вступился за Валентину Терешкову после критики (Фото: Instagram.com/kostenko.94)

«Писать гадости в ее адрес в Интернете, зная, что она не ответит. Да это просто какими недалекими лицемерами надо быть», — сетовал Дмитрий.

Тарасов раскритиковал всех тех, кто в грубой форме отозвался о первой женщине-космонавте в Интернете. По словам футболиста, эти люди повели себя крайне некрасиво, продемонстрировав свою невоспитанность. Бывший супруг поющей телеведущей заверил, что Терешкова навсегда останется в истории и этот факт не изменит ни критика, ни те резкие фразы, которые позволяли себе обыватели.

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции (Фото: Globallookpress.com)

Еще 10 марта во время одного из выступлений Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Конституцию. Слова депутата вызвали бурную реакцию в соцсетях.

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