Железный занавес: какие страны закрывают границы в связи с коронавирусом

В понедельник, 16 марта, Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза. В одну из столиц Европы можно будет вылететь только из одного терминала Шереметьево.

Кроме того, российским туристам необходимо знать, что многие страны мира сами закрывают свое небо, чтобы снизить угрозу от коронавируса.

Узбекистан, например, с 16 марта закрывает авиа- и автомобильное сообщение с другими государствами. Молдавия, Австрия и Эстония также закрывают границы с 17 числа. Норвегия и Словакия уже это сделали. Франция заявила о постепенном сокращении воздушных, железнодорожных и автобусных перевозок.

В Казахстане объявлен режим ЧП, приостановлена работа торговых центров, театров и выставок. Чехия собирается ввести карантин по всей территории страны.

Напомним, на минувшей неделе США закрыли морские и авиаперевозки с Европой во избежание ухудшения ситуации с коронавирусом. По данным на 15 марта, число заболевших во всем мире превысило 150 тысяч человек, около половины заразившихся успешно выздоровели, но зафиксировано и 5774 летальных исхода.