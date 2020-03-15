Елизавета II с 98-летним мужем покинули Букингемский дворец из-за коронавируса

Подобная мера предосторожности была принята для того, чтобы вывести королеву Англии и принца Филиппа из группы риска.

По поступившей информации, британскую королеву и ее мужа принца Филиппа временно изолировали в разных поместьях Виндзорской династии. Подобные меры предосторожности были предприняты из-за того, что в Букингемском дворце находится много людей, что является небезопасным для Елизаветы II и 98-летнего герцога Эдинбургского. Монаршую семью обеспокоила ситуация с распространением коронавируса.

Благодаря вынужденному переезду, английскую королеву и ее супруга удалось вывести из так называемой зоны риска. По уточненным данным, штат работников в замках в разы меньше, чем в Букингемском дворце. Таким образом, была снижена и степень опасности с возможным инфицированием коронавируса.

Как сообщает The Sun, со ссылкой на анонимного источника близкого к окружению монаршей семьи, в настоящее время Елизавета II чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. При этом персонал Букингемского дворца немного паниковал из-за возможного карантина. Однако никакой конкретной угрозы или положительных тестов у работников выявлено не было.

Согласно полученной информации всего в Англии зафиксировано порядка 1140 случаев заражения коронавирусом — 21 человек погиб. Сведения о новых случаях инфицирования обновляются.