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Каникулы без Куршевеля: все горнолыжные курорты Франции прекращают работу

Подобная мера была предпринята из-за ситуации с распространением коронавируса.

Каникулы без Куршевеля: все горнолыжные курорты Франции прекращают работу
Франция закрыла все горнолыжные курорты страны из-за коронавируса (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, с воскресенья, 15 марта, во Франции свою работу прекращают все горнолыжные курорты страны. Теперь любителям активного отдыха придется отказаться от поездки в Куршевель. Также уточняется, что в связи с предпринятыми мерами горнолыжный сезон будет завершен досрочно. Об этой инициативе сообщила Ассоциация горнолыжных зон Франции. Представители ведомства призвали отдыхающих осознать всю серьезность нынешней ситуации. К слову, горнолыжные курорты в Италии, Австрии и Швейцарии закрылись гораздо раньше французских.

Все предпринятые меры были связаны с ситуаций, возникшей из-за распространения коронавируса, пишет vesti.ru. Напомним, что из российских знаменитостей в Париже не так давно побывала 45-летняя Яна Рудковская. Во время перелета и на протяжении всего пребывания во Франции музыкальный продюсер использовала японскую маску с клапаном, которая, как утверждала супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, должна была защитить ее от всех вирусов.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская не снимала маску даже на борту самолета (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

В маске во время дефиле на одном из показов на подиум вышла и 38-летняя Наталья Водянова. Ранее певица Жасмин также отметилась на борту самолета в защитной маске. Поп-исполнительница не смогла отказаться от поездки в Сочи. Этим же аксессуаром запаслась и турецкая актриса Мерьем Узерли. Однако в отличие от других знаменитостей, партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» надела также одноразовые перчатки, посоветовав поклонникам соблюдать все меры предосторожности и гигиены, в том числе не касаться лица руками.

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естественная красотаЖасминЗвездный стильКоронавирус: последние новостикрасота вне возрастаКсения Собчакмода и стильНаталья Водянова
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