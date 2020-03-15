«Все бессмысленно»: Собчак ответила на инициативу закрыть театры из-за коронавируса

Бывшая невестка Эммануила Виторгана не осталась в стороне от обсуждения темы, связанной с карантином. Так, Ксения Собчак прокомментировала инициативу закрыть в Москве театры и кинотеатры. Телеведущая искренне полагает, что данная мера окажется бессмысленной, учитывая, что люди продолжают пользоваться метро и другим общественным транспортом.

«По мне так это все бессмысленно! Как у нас так и заграницей… Пока открыто метро и люди все равно ездят в замкнутом пространстве в тесноте», — добавила Ксения, делясь своим мнением относительно темы, связанной с коронавирусом.

К слову, ранее 45-летняя Яна Рудковская оправдала сына Сашу после похода в кинотеатр. Музыкальный продюсер не оставила без внимания критические отклики хейтеров, указавших на то, что бизнесвумен не должна была отпускать ребенка в место с большим скоплением людей. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что если она сидит дома на карантине это не значит, что ее близкие должны находится рядом с ней, не имея никакой возможности выйти на улицу.

Яна уточнила, что москвичи продолжают вести привычный образный жизни: многие ходят в рестораны, посещают театры и другие общественные места. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Евгения Плющенко сообщила о добровольной самоизоляции после поездки во Францию. Несмотря на то, что в Париже бизнесвумен появлялась на людях исключительно в японской маске с клапаном, по приезде домой, она села на карантин, решив соблюсти все правила. Таким образом, музыкальный продюсер объявила о том, что на две недели она самоизолируется от окружающих.