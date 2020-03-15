«Это была вынужденная мера»: Руденко признался, что на полгода отказывался от секса

По словам актера, все это время он сохранял верность супруге.

Актер Анатолий Руденко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что на полгода отказывался от секса с супругой актрисой Еленой Дудиной. Вместе они уже восемь лет.

«Когда я предложил на полгода отказаться от секса, то жена посмеялась. Спросила, насколько меня хватит. Я понимаю женщинам проще, чем мужчинам отказываться от таких вещей. Нам в итоге удалось. Дело в том, что так совпало. У меня съёмки, у нее съемки. Я летал на Украину все время. Полгода не виделись с женой и сохраняли верность. Хотелось просто посмотреть, оценить наши возможности. У меня был напряженный график. По четыре перелета в день. Спектакли все время. Это была вынужденная мера».

Анатолий Руденко

Как добавил актер, сейчас у него с женой словно снова начался медовый месяц. Они собираются в недалеком будущем зачать еще одного ребенка. Сейчас у пары подрастает дочь Милена, которой семь лет.

Любопытно, что в будущем актер хочет продолжить «эксперименты». В планах отказаться от сахара и посмотреть, сколько он выдержит.