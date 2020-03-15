«Он — наркоман. Это сто процентов»: Борисова осудила поведение Джигана

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвалась о рэпере Джигане. Как известно, он сейчас находится в рехабе – реабилитационном центре. У музыканта проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Такое днище. У него уже несколько лет на уме только стриптиз-клубы, дорожки и косячки. Это все не прерывалось. Если он дочке пятилетней кричит: «Принеси пивка!». Это о многом говорит. Он — наркоман. Это сто процентов. У него многолетняя зависимость. Повлиял, конечно, шоу-бизнес. Женщины доступны, наркотики есть. Деток очень жалко и жену. Я никогда не верила, что он хороший семьянин. У него снаружи только глянцевая красивая история с супругой». Дана Борисова

Как отметила Борисова, в рехабе нет врачей. «Там групповая терапия. Я — алкоголик Джиган, я — наркоман Гуф. Они там общаются между собой. Почему телефон не забрали у него? Вот это непонятно. Он платит пять миллионов в месяц. Может быть поэтому. У нас в свое время на семь месяцев забирали. У него в будущем либо тюрьма, либо больница, либо смерть. Я настаиваю, чтобы он лечился погода и никак не меньше», — заметила Борисова.

А вот музыкант Митя Фомин уверен, что в жизни Джигана скоро закончится черная полоса. «Они с Оксаной не в первый раз ругаются. Парень он ответственный, дисциплинированный, семьянин, спортсмен. Раньше никогда не был замешан в скандалах. Желаю, чтобы он обрел гармонию. В общем встал на свои рельсы и зажил с Оксаной счастливой жизнью», — сказал Митя Фомин.