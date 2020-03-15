«Причину вы знаете – пандемия»: Леонтьев временно ушел со сцены из-за коронавируса

Валерий Леонтьев сообщил в личном блоге, что отменяет все предстоящие концерты в Подмосковье. Он вынужден сделать это из-за опасности передачи коронавируса между людьми.

«Я принял сложное и непопулярное решение – я отменяю все свои концерты в Подмосковье. К этому меня подтолкнула в первую очередь информация о том, что наши выступления в Казахстане перенесены. Причину вы знаете – пандемия. Можно по-разному относиться к эпидемии: считать ее мировым блефом и демонстрировать пренебрежение опасностью заразиться или, наоборот, сходить с ума от страха. Это – личное дело каждого. Нельзя только одного – рисковать здоровьем других людей», — написал он.

Леонтьев отметил, что он понимает личную ответственность, организуя концерты, и тем самым повышая риск передачи вируса, поэтому решил отложить свои выступления до лучших времен. Артист сказал, что это временные меры, и он обязательно скоро встретится со своей публикой.

Напомним, ранее мы писали про Алену Хмельницкую, которая, побывав в Мадриде, добровольно изолировалась от общества из-за опасности передачи коронавируса. Актриса продемонстрировала в личном блоге видео в маске и перчатках, из-за чего подверглась нападкам хейтеров. Люди не совсем поняли, зачем звезде понадобилось в такое сложное время отправляться в Европу. Кроме того, часть фолловеров решила, что артистка пошутила. Сейчас Хмельницкая вынуждена отбиваться от комментаторов, объясняя, что ее карантин абсолютно серьезен и лишен какого-либо желания поймать хайп.

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