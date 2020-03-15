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«Дедушка все время на работе»: Машков признался, что почти не видит дочь и внучек

Наследница актера и режиссера Мария с детьми и мужем уже много лет живет в Америке.

«Дедушка все время на работе»: Машков признался, что почти не видит дочь и внучек
Машков редко видит дочь и внучек/http://globallookpress.com/

Режиссер Владимир Машков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что из-за сильной занятости ему редко удается видеться с дочерью актрисой Марией и своими внучками Стефанией и Александрой. Они живут в США. Машкова, как известно, замужем за пианистом Александром Слободяником.

«Дочь и внучки практически никогда и ничего у меня не просят. Редко их вижу. Дедушка все время на работе. Не удается, к сожалению, их побаловать. Актерский талант во внучках пока не разглядываю. Дайте дочке своими делами заниматься. Когда она может, то обязательно приезжает ко мне. В этом смысле у нас свобода творческого существования».

Владимир Машков

Между тем сама Мария Машкова отметила, что у них в семье все прекрасно. Про своего звездного отца актриса рассказывает неохотно. Говорит, что она — мамина дочь.

«Мой муж прекрасный пианист. Выступает в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Конечно, бывает, что мы с ним ссоримся. Главное — уметь мириться. Мама часто приезжает к нам в Америку. Про папу говорить не буду. Артисты – люди нестабильные», — сказала Мария Машкова.

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Александр СлободяникАмерикаВладимир МашковМария МашковаПрограмма "Ты не поверишь!"
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