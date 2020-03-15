«Молимся»: дочь Заворотнюк насторожила поклонников фото с образом горящих свечей

Анна Заворотнюк после длительной паузы в последнее время активизировалась в Сети. Вначале девушка стала показывать кадры из своего отпуска в Италии. За что получила немало злобных комментариев в Instagram. Люди писали, дескать, не самое лучшее время для отдыха, а также для публикаций в Интернете.

Потом ее посты стали становиться все более философскими, девушка изливала душу и рассуждала о смысле жизни. В какой-то момент она призналась одной из подписчиц в комментариях: «Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!». Анна вселила в души поклонников Заворотнюк серьезную надежду. Между тем, чем именно больна Анастасия, ее наследница так и не сказала.

В своем последнем посте она озадачила подписчиков в Instagram еще больше, опубликовав снимок с бра, выполненного в форме горящих свечей. Фолловеры насторожились, не понимая, что это может символизировать. Ведь известно, что свечи зажигают в самых разных ситуациях – и радостных, и трагических.

«Что это означает?» — не выдержал один из фолловеров. «Коллективная молитва сейчас, вероятно», — предположил другой. Анна Заворотнюк подтвердила: «Верно».

«Мы все молимся за вашу маму! Скорейшего выздоровления», «Благослови, Господь, вашу семью, вашу мамочку», «Выздоравливайте. Мы в вас верим», — стали писать люди в аккаунте Анны.