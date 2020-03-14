«Happy Birthday dear Бабушка!»: внуки поздравили Наину Ельцину с днем рождения

В субботу, 14 марта, отмечает свой день рождения Наина Ельцина, супруга первого президента России Бориса Ельцина и первая леди нашей страны с 1991 по 1999 годы. Женщине исполнилось уже 88 лет, возраст максимально почетный и уважаемый. С праздником именинницу поздравили ее внуки, Борис Ельцин и Мария Юмашева. Мужчина даже выложил трогательную фотографию в свой личный аккаунт в Instagram. Внуки целуют любимую бабушку в щеки, а Наина едва заметно улыбается от радости.

Борис решил не придумывать долгие речи и подписал кадр лаконично, но при этом смешав два языка, русский и английский.

«Happy Birthday dear Бабушка!» — выразил свою любовь внук Наины Ельциной.

Комментаторы оказались на редкость адекватными и также ограничились лишь поздравлениями и словами любви и признательности.