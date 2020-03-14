Александр Носик «засветил» на публике обручальное кольцо

Актер расстался с первой супругой три года назад. По некоторым данным, у него появилась новая возлюбленная.

Александр Носик снялся в десятках кинолент. Сейчас актер продолжает играть в театре и участвовать в различных проектах. Более пяти лет он был счастлив с женой Ольгой фон Зингер, но в 2017 году пара объявила о расставании. Тогда эта новость стала шоком для поклонников артиста. Супруги публично признавались друг другу в любви и думали о пополнении в семье. После этого мужчина попытался построить отношения с экс-солисткой группы «Тутси» Анастасией Крайновой, но этот роман оказался скоротечным.

По этой причине многие удивились, когда на днях Носик засветил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Но сам мужчина не подтвердил слухи о свадьбе. Пока артист отказывается от комментариев. На прямой вопрос корреспондентов о новом браке знаменитость лишь загадочно улыбнулся. При этом он не стал прятать золотое кольцо на пальце.

По неподтвержденным данным, новая супруга — стройная брюнетка, которая на 20 лет моложе своего избранника. Познакомиться со своей возлюбленной актер журналистам не позволил.

«Нет, ребята, я вам сказал, что no comments», — серьезно заявил мужчина во время съемок передачи «Ты не поверишь».

К слову, жена Александра тоже попала в кадр, хоть и прятала лицо за спиной любимого. На руке девушки тоже красовалось обручальное кольцо. Рассказывать о себе она не стала. Добавим, что актеру уже 48 лет, но детей у него нет. Однако Носик не скрывает, что мечтает о ребенке.