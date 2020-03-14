Больницы Москвы закрыли для посещения ради профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Там пояснили, что ограничения в посещении в первую очередь касаются круглосуточных стационаров для взрослых и детей. Теперь родственники смогут узнавать о состоянии пациента через лечащих и дежурных врачей в специально отведенные для этого часы. Не запрещено также передавать гостинцы – для этого в каждой клинике оборудуют соответствующие места.

Отмечается также, что с понедельника школы столицы переводятся в режим свободного посещения согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Принимать решения, будет ли ребенок посещать занятия, предложили родителям. Мамам и папам предстоит учесть индивидуальные особенности своего наследника. Тем, кто решит остаться дома, учебные учреждения обязаны будут обеспечить получение знаний без потери качества, отмечается на сайте главы администрации.