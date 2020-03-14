«Не в моих правилах ставить его в рамки»: Королева высказалась о расставании сына со Слугиной

Как отметила исполнительница, Архип сделает правильный выбор, когда будет нужно.

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о расставании своего сына Архипа Глушко с моделью и блогером Марией Слугиной, которая старше его на шесть лет. Пара была вместе несколько месяцев. Архип даже познакомил Слугину с родителями, однако потом они прекратили свой роман. Девушка посчитала, что Архип еще не созрел для серьезных отношений.

«Девушки у него периодически меняются, возвращаются. Это нормальный процесс. Всему свое время. Он остановится, когда будет нужно. Это не в моих правилах ставить его в рамки, что-то советовать». Наташа Королева

Сейчас Архип учится на первом курсе вуза. Уже пробует заработать себе на жизнь. «Он пытался работать курьером. Но молодежь сейчас ветреная», — заметила исполнительница.

По словам Наташи Королевой, ее сын — непубличный человек. Хотя она признает, что ему порой хочется на сцену. Архип Глушко, к примеру, сейчас занимается вокалом.