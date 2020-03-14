«Он по ночам ест какие-то молодильные яблочки»: Королева раскрыла секрет красоты Тарзана

Как отметила исполнительница, к ее супругу просто невозможно придраться.

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что без ума от своего мужа, стриптизера и культуриста Тарзана, которому несколько дней назад исполнилось 50 лет. Супруг звезды в прекрасной форме. Впрочем, у исполнительницы есть объяснение этому.

«Он по ночам ест какие-то молодильные яблоки. У него все прекрасно, придраться просто не к чему. Мне тяжело, если честно, советовать что-то ему. Он мне пинка дает, когда я расслабляюсь. Я его тоже, впрочем, порой журю. Это нормальный процесс, поэтому мы и живем вместе столько лет». Наташа Королева

Интересно, что Наташа Королева полностью продюсировала юбилей мужа. У него состоялся грандиозный концерт. Это и был ее подарок любимому человеку.

«Он отвечал за креативную часть. Муж у меня в душе молодой, современный. Он, конечно, тоже порой может что-то съесть запрещенное. К примеру, согрешить с пельменями. Я пельмени не ем. Но я люблю вареники», — заметила яркая исполнительница.