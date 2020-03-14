«Он все понимает, слышит»: жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Жена актера Валентина Гафта 72-летняя Ольга Остроумова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о его текущем состоянии. Как известно, Гафт, которому сейчас 84 года, перенес инсульт и сейчас на публике не появляется. По словам Остроумовой, за мужем ей помогает ухаживать сиделка. Да и сама она почти все время около него.

«Все потихоньку налаживается. Медленно, конечно, но и на том спасибо. Постепенно, понемногу восстанавливается. Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет». Ольга Остроумова

Как отметила сама Остроумова, ей отдыхать некогда. Она занимается не только мужем. Часто навещает внуков, играет в спектаклях в театре.

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«Мой старший внук в школе олимпийского резерва по плаванию. Недавно ему говорю: «Сделай подарок бабушке, установи новый рекорд». Одна из внучек точно будущая актриса. У нее все предпосылки для этого есть», — заметила Ольга Остроумова.