Дочь Марии Голубкиной объяснила, почему ее мать не пришла на юбилей к бабушке

Дочь актрисы Марии Голубкиной Анастасия Фоменко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее мать не появилась на юбилее у бабушки, вдовы Андрея Миронова Ларисы Голубкиной. Ей 9 марта исполнилось 80 лет.

«Я приехала к бабушке на юбилей без мамы. Мама у нас выехала на гастроли. Бабушка в прекрасной форме, крепкая. Готовит очень вкусные голубцы и фаршированные перцы. Как настоящая бабушка, всегда гладит внуков по голове перед сном и читает Чехова. Это, конечно, дорогого стоит». Анастасия Фоменко

Рассказала Анастасия Фоменко и о своем брате Иване, который на пять лет младше ее. «Он хочет за рубежом учиться: Англия, Германия, Америка. Выбирает между этими странами. Хочет идти на режиссерский факультет. А я ему всегда говорю: «Дорогой, к нам иди на режиссерский. Учись в родной стране», — сказала Анастасия Фоменко.

Как отметила девушка, в гости к бабушке она приехала на неопределенный срок. При этом добавила, что в ее жизни есть любимый человек. Он – англичанин.