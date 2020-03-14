Мушкетерские парковки: Боярский продолжает нарушать правила дорожного движения

Актер Михаил Боярский продолжает парковаться на набережной Мойки не по правилам. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Жители Санкт-Петербурга даже придумали свое название нарушениям Боярского – мушкетерские парковки. Причем порой он перегораживает своим автомобилем проход пешеходам, которые идут с колясками и с детьми. У самого Боярского четверо внуков, но, судя по всему, закон ему не писан.

На вопросы журналистов о парковках Боярский реагирует болезненно. Больше предпочитает отшучиваться и утверждает, что штрафов у него нет.

«Если я что-то нарушал, то получал наказание. Хотел в своей жизни избить одного человека, но воспитание не позволило. Драться вообще не люблю, а вот набить морду могу. У меня все в порядке с законом. Однажды пришел в ГАИ, а мне сказали: «Наконец-то вы нарушили правила. Три года не появлялись». Михаил Боярский

Между тем адвокат Александр Островский считает, что Боярский должен быть наказан. «Человек совершил правонарушение. Его даже сын оправдывал. Якобы у отца прихватило сердце. Если он не может водить машину, то пусть пересаживается на общественный транспорт. У него есть право на бесплатный проезд. Он демонстративно нарушает. У него мания величия. Он хочет напомнить о своей исключительной роли в жизни общества. Но вот эта общественная огласка должна поставить его на место. Что характерно, все эти грубейшие нарушения остаются ненаказанными. Его не штрафуют», — сказал адвокат.